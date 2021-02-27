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جامعة عين شمس للطلاب: "اللي هيقلع الكمامة هيتعرض لعقوبة فورا" (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الاول واستئناف الفصل الدراسي الثاني، وسكّنت معظم الطلاب في المدن الجامعية بعد عمل مسحات فيروس كورونا قبل دخولهم، موضحًا: "إحنا الجامعة الوحيدة اللي عملنا كده".

وأشار "سعود"، في تصريحات مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن الجامعة فرضت إجراءات احترازية كاملة في كل أماكن الامتحانات، وهناك التزام كامل بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والمطهرات، ونحن على أهبة الاستعداد لكل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وتابع: "كل مكان يشهد امتحانات يستوعب 25% من سعته فقط، ومعظم الامتحانات يا إما مقالية قصيرة جدا في ساعة أو ساعة ونصف أو البابل شيت".

وأردف: "أي طالب هيقلع الكمامة هيتعرض لعقوبة على الفور، ونطمئن الجميع.. تعالوا امتحنوا وإن شاء الله تكونوا بكل خير".

وأكد، أنه سيجرى تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعة، إذ سيشهد بعض الأنظمة المتطورة مثل المحاكاة، وكل الكليات ستعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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