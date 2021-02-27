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10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

السبت 27/فبراير/2021 - 12:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن "البر الرئيس الصيني سجل 10 إصابات جديدة بكوفيد19 أمس، ارتفاعاً من 6 حالات في اليوم السابق".

 

وأوضحت اللجنة الصينية، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت أيضاً 8 إصابات دون أعراض، والتي لا تحصيها الصين ضمن الحالات المؤكدة، صعوداً من 6 إصابات في اليوم السابق.

 

وأسارت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 89887 حالة، ولا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635 وفاة.

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فيروس كورونا الصين 10 إصابات

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