10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

أصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن "البر الرئيس الصيني سجل 10 إصابات جديدة بكوفيد19 أمس، ارتفاعاً من 6 حالات في اليوم السابق".

وأوضحت اللجنة الصينية، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت أيضاً 8 إصابات دون أعراض، والتي لا تحصيها الصين ضمن الحالات المؤكدة، صعوداً من 6 إصابات في اليوم السابق.

وأسارت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 89887 حالة، ولا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635 وفاة.