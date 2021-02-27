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10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين
السبت 27/فبراير/2021 - 12:15 م
وكالات
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أصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن "البر الرئيس الصيني سجل 10 إصابات جديدة بكوفيد19 أمس، ارتفاعاً من 6 حالات في اليوم السابق".
وأوضحت اللجنة الصينية، أن جميع حالات الإصابة
الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت أيضاً 8 إصابات دون أعراض، والتي لا تحصيها الصين ضمن
الحالات المؤكدة، صعوداً من 6 إصابات في اليوم السابق.
وأسارت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن إجمالي
الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 89887 حالة، ولا يزال
عدد الوفيات ثابتاً عند 4635 وفاة.
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