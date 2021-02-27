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بجيب فوق الركبة.. منة فضالي تخطف أنظار مُحبيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 27/فبراير/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأسود، وجاكيت جلد بنفس اللون، وارتدت جيبة قصيرة باللون الأحمر منقطة باللون الأسود، وارتدت معه حزام بنفس اللون، ونسقت معهم شنطة بنفس اللون، ووضعت مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وتركت شعرها مُنسدلاً، وعلقت عليها قائلة :"أفضل طريقة لمضاعفة سعادتك هي مشاركتها مع الآخرين".


وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.
بجيب فوق الركبة.. منة فضالي تخطف أنظار مُحبيها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
بجيب فوق الركبة.. منة فضالي تخطف أنظار مُحبيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
بجيب فوق الركبة.. منة فضالي تخطف أنظار مُحبيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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