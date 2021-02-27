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تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

السبت 27/فبراير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهد اليوم الأول لامتحانات الصف الأول الثانوي، عدة مشاهد، كتعطل التابلت نتيجة مشكلة تقنية، ما دفع وزارة التربية والتعليم، لمد زمن امتحان اللغة العربية.

ويرصد "الفجر"، أبرز مشاهد اليوم الأول لامتحان الصف الأول الثانوي.

الإجراءات الاحترازية
انطلق امتحان الصف الأول الثانوى العام في مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت في المدارس، في التاسعة صباحًا، مع تشديد الإجراءات الوقائية والصحية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

تعطل التابلت
واشتكى عدد من الطلاب من صعوبة الوصول إلى منصة الامتحان، بسبب ضعف الإنترنت.

وعلى الفور، علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تمكن الطلاب من دخول الامتحان، قائلة: مشكلة تقنية.

وأضافت الوزارة، "مشكلة تقنية في عدد محدود من المحافظات، وسيتم تعويض الطلاب.

مد امتحان العربي
وضمن المشاهد، مدت الوزارة زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12 ظهرًا، حتى يحصل باقى الطلبة على فرصتهم.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسى الأول في مادتى العربى والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات احترازية لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا، كضرورة توفر غرف عزل بكل مدرسة لعزل أي حالة اشتباه بالفيروس.

والتعقيم المستمر في جميع المدارس ودواوين الإدارات التعليمية والمتابعة المستمرة خلال الفصل الدراسي الثاني، مع ارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين والإداريين في المدرسة، وكذلك، تقليل عدد أيام حضور الطلاب في المدارس منعا للتزاحم.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى ‏لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من ‏الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتي التربية ‏والتعليم والتعليم العالي.‏


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