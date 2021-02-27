رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (صور)

بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات جامعة الإسكندرية وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.





وتفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجمع العلوم الإنسانية سير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، والتي بدأت بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي ، والتأكد من ارتداؤه الكمامة، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمباني ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات، كما اطمئن رئيس الجامعة على حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها خلال الفترة القادمة في ظل الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية.





وأكد قنصوة على توفر كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة، مؤكدا على عمداء الكليات ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجنة الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكليات، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، كما أكد على العمداء ضرورة إتباع أسس الوقاية والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية، وغلق جميع أماكن التجمعات.





وفي ذات السياق، أكد رئيس الجامعة خلال مجلس الجامعة المنعقد أول أمس، أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم او المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات بعد الشفاء أو التأكد من عدم الإصابة، وبالنسبة لطلاب السنوات النهائية المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم عقد امتحان استثنائي لهم في الفصل الصيفي بحيث يتم تخرجه مع طلاب دفعته.









وأشار رئيس الجامعة أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة، وتستمر لمدة 15 أسبوعا، بما يحقق استكمال العام الدراسي، موضحًا أنه سيتم تقسيم الطلاب داخل المحاضرات، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.



