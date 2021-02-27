انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجنوب الوادي وسط إجراءات احترازية مشددة

اجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الحقوق والآداب والتربية والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب الفم والأسنان والإعلام والآثار.





واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واكد رئيس الجامعة على توافر غرف للعزل في حالة اكتشاف أي إصابة وتوافر الكواشف الحرارية ومتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامة.





وشدد رئيس الجامعة على تواجد أعضاء هيئة التدريس بلجان الامتحانات والحرص على توفير اقصى درجات الانضباط داخل اللجان.





وأكد رئيس الجامعة، أنه تم استقبال الطلاب في المدن الجامعية من منتصف الأسبوع الماضي وتحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.



