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غدًا..إيناس عبد الدايم تعلن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير

السبت 27/فبراير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية عشر ظهر غدًا الأحد 28 فبراير بمسرح الأوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتى تم استحداثها مؤخرًا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وقيادات وزارة الثقافة.


وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء ويأتى فى إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

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