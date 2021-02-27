طلب إحاطة لوزير النقل لإنقاذ مساكن عمال السكة الحديد بالإسكندرية (صور)

تقدم النائب محمد جبريل محمد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بشأن الحالة المتردية والغير إنسانية التي تعاني منها المساكن الخاصة بعمال السكة الحديد والكائنة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.





وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلة أن المساكن مكونة من حوالى 60مسكن صغير المساحة والمسكن مكون من غرفة وحمام ويسكنها الأهالي منذ أكثر من ثلاثون عاما.





وأضاف النائب محمد جبريل في الطلب أن هؤلاء الرجال قضوا كل حياتهم في خدمة قطاع السكة الحديد وتعيش أسرهم معهم في هذه المساكن التي تصدعت جدرانها واسقفها.





وتابع: "هؤلاء الأسر لا يحميهم من الشتاء والبرد سوى الواح الصاج في مشهد لا يليق بمعاني الإنسانية وسط انتشار للحشرات والفئران".





وأوضح النائب أن سكان هذه المنطقة يعانون من كل أنواع الإهمال والتهميش مع أن الموقع يطل مباشرة على فخر إنجازات وزارة النقل محور المحمودية الذى يعد احد شرايين الحياه بالإسكندرية ومجاور لمساكن بشائر الخير التي تعد واحدة من إنجازات الرئيس.



