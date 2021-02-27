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هبة مجدي وديسكو مصر و مروان يونس نجوم Learn_On_Tiktok والهاشتاج يتصدر تريند تويتر

السبت 27/فبراير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهي عدد من النجوم من تصوير الحلقات الخاصه بهم في برنامج #LearnOnTikTok .
كما بعد اذاعه اولي حلقاته قد تصدر هاشتاج #تعلم_على_تيك_توك قائمه التريند بتويتر والذي من المقرر اذاعته حصريا علي تطبيق تيك توك لمتابعيه بالشرق الاوسط.

وقد تدور فكره البرنامج حول عدد من الحلقات تناقش عدد من الموضوعات الهامه في مختلف المجالات علي سبيل المثال "الرياضه و التغذية" "التكنولوجيا والعلوم" الذي يقوم بتقديمها الاعلامي مروان يونس وتم استضافت عدد من اشهر الضيوف منهم بطلة العلم للاسكواش "نور الشربيني " و الرياضي الشهير حسن جبر و خبيرة التغذيه نورهان قنديل و فريق " ديسكو مصر "و عبدالله رخا و غيرهم العديد .

و حلقه اخري عن "الفاشون والتجميل" التي قامت بتقديمها الفنانه هبه مجدي و استضافت عدد من الاشهر في جميع المجالات الخاصه بذلك مثل الاستايلست ايمان الخميسي و خبيره التجميل ريهام خليفه و الانفولونسرز لجين صلاح و انجي الانجباوي .

ومن المقرر ان تعرض حلقات البرنامج خلال الفتره القادمه علي تطبيق تيك توك وقد اشارات الاستاذه نهله مجدي مديره قسم التسويق في تيك توك بالشرق الاوسط انها سعيده بهذه التجربه لأن فكره البرنامج قائمه علي مساعدة الجمهور من تعلم مواضيع ومحتويات جديدة اثناء تصفحهم لوسائل التواصل الاجتماعي عن كل ماهو جديد في جميع المجالات المختلفة سواء تكنولوجيا او علميا او فنيا.

وقد قام بتنفيذ الفكره Cube Music محمد علام Ministry of happiness محمد شهاب و وليد توفيق وذلك بعد ان تعاونا مؤخرا في حفل النجم محمد حماقي احتفالا براس السنه تحت سفح الاهرامات .

ومن المقرر ان تعرض اولي حلقاته اليوم الجمعه وباقي الحلقات خلال الفتره القادمه حصرياً لجميع المتابعين بالشرق الاوسط علي تطبيق تيك توك .

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