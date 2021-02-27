احذر.. 6 مشاكل صحية يسببها العبث المتكرر بالأنف





تعتبر عادة وضع الأصابع في الأنف من العادات الخاطئة التي يفعلها البعض، ما يتسبب في انتشار العدوي والبكتريا، وحدوث نزيف الأنف.





وهنا نستعرض لكم متابعينا أبرز الأضرار التي تسببها هذه العادة الخطيرة، وفقًا لما جاء في موقع "Bright side" الأمريكي الطبي.





- يسبب العدوي

يؤدي وضع أصابعك باستمرار في أنفك إلى تجمع البكتيريا، ما يساعد على الإصابة بالالتهابات.





ووفقا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يعتادون على هذه العادة، أكثر عرضة لنشر البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.





- تلف تجويف الأنف

تتسبب هذه العادة في تلف وتورم أنسجة الأنف، ما قد يتسبب في النهاية إلى ضعف وضيق فتحات الأنف.





- نزيف الأنف

يمكن أن يؤدي العبث بأنفك كثيرا، إلى تمزق الأوعية الدموية والغشاء المخاطي للأنف، ما قد يتسبب في نزيفًا حاد.





- يمكن أن يسبب تقرحات

إن وضع إصابعك داخل أنفك يتسبب في الإصابة بالتهاب الدهليز الأنفي، الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور قشور مؤلمة.





- بثور الأنف

يمكن أيضا اقتلاع شعر الأنف الصغير من بصيلاته، إلى تكون بثور صغيرة، ماتجعلك تشعر بالإحراج.





- تلف وتدمير الحاجز الأنفي

يوجد الحاجز الأنفي بين فتحتي الأنف، لذلك تؤدي هذه العادة السيئة إلى تلف الحاجز وإحداث ثقب فيه، يُعرف باسم "الحاجز المثقوب".





لذا ينصح بضرورة غسل اليدين بشكل متكرر، والتقليل من العبث في الأنف، والابتعاد عن أي شخص مصاب بهذه العادة السيئة.