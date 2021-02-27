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رئيس جامعة القاهرة عن الإجراءات الاحترازية: "حتى الجو عقمناه" (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم يطبقون أعلى الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة، حيث هناك لجنة مختصة بمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية.

وأشار "عثمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن كافة الطلاب والعاملين والأساتذة بالجامعة ملتزمين بارتداء الكمامة، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تمتلك أكبر منصة ذكية للتعليم والامتحانات على مستوى العالم، حيث تضم 270 ألف طالب.

وأضاف أن جزء كبير من الامتحانات تجرى "أونلاين"، وهو ما يقلل الحضور بالجامعة، وهناك فرصة كاملة للطلاب للاعتذار عن الامتحان ولن يؤثر الاعتذار عن التقدير، نظرا لأننا نمر بظروف استثنائية، معلقا: "أي اعتذار مكتوب مقبول فورا.. سلامة الطلاب فوق كل شيىء".

وتابع أنه تم تعقيم الأرضيات والأسطح، معلقا: "حتى الجو معقم.. وتقدروا تشعروا بالتعقيم من خلال حاسة الشم"، لافتا إلى أنهم فتحوا الباب لعودة طلاب المدن الجامعية قبل موعد الامتحانات بثلاث أيام، منوها بأنهم رفعوا كفاءة الغرف بالمدن الجامعية وتم وضع شاشات في الغرف.
وأكد أن جامعة القاهرة أصبحت جامعة من الجيل الثالث، وفي طريقها لتكون جامعة من الجيل الرابع، وسيتم افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي، والتي ستساهم في دخولنا عصر الثورة الصناعية الرابعة.

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كورونا جامعة القاهرة تعقيم امتحانات المدن الجامعيه

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