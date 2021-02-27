وزير الإسكان: انتهاء تشطيبات الجزء الشاطئي بالممشي السياحي بالعلمين الجديدة





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لـ15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج.





وقال الدكتور عاصم الجزار: تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشي السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 متراً، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وبلغت نسبة أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيكا وتنسيق الموقع بها، 80 %.





وأضاف الوزير: أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 65 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).





وأشار وزير الإسكان، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمنطقة الداون تاون، تجاوزت 70 %، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات (Tawin House) بالروف، مضيفاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكـان المتميز، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 85 %، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع "سكن مصر" وبلغت نسبة الإنجاز 70 %.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار أيضاً بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ الحى اللاتيني، على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الخرسانات 75 %، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان (سكنى – تجارى) بالمنطقة الشاطئية، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 73 %، كما يجرى تنفيذ أعمال المرافق المختلفة.