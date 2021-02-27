"قوى عاملة النواب" تطالب الرائدات الريفيات بتكثيف حملات التوعية للقضاء على الزيادة السكانية

ثمن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في تأهيل الرائدات الريفيات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا خاصة في ظل دورهم الهام وتراجع الوعي المُجتمعي وزيادة الكثافة السكانية في المناطق الريفية، وحان الوقت للاهتمام بهن.





وأوضح عياد، في بيان، أن للرائدات الريفيات دور مُهم وضروري في توعيه المواطنين في كل من التعليم والصحة وغيرها من الملفات الهامة والتي تحتاج إلى توعيه بين الحين والأخر، مُشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة للرائدات الريفيات في المحافظات النائية، وتأثيرهن الكبير الذي وضح خلال السنوات الماضية، في تخفيض معدلات النمو عن طريق التوعية، ولكن لأبد أن يتزايد خلال الفترة المقبلة.





وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولى اهتمام الأن بالمرأة المصرية والقضايا الخاصة بها، خاصة وأنها العمود الفقري للبيت وللأسرة بأكملها، ولذلك فتطوير برامج تأهيل الرائدات الريفيات يُساعد على زيادة الترابط بين المجتمع وخاصة السيدات وبين الخدمات الصحية الأولية التي تقدمها وحدات صحة الأسرة وأيضا بناء الثقة بين مقدمي الخدمة وبين أفراد المجتمع بما يعزز الحالة الصحية لهم.



