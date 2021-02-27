Advertisements

مسئولو جهاز "حدائق أكتوبر" يتفقدون سير العمل بمشروعات المدينة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قام المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بجولة تفقدية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات والشركات المنفذة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها،  وخطة جهاز المدينة بالقطاعات المختلفة.

واستهل المهندس محمد مصطفى، ومرافقوه الجولة، بتفقد  عدد من مشروعات الإسكان المختلفة  بالمدينة، ومنها مشروع  سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، ومشروع ٢٦٢ عمارة "إسكان اجتماعي"، ومنطقة ٣٩٠ فداناً "إسكان اجتماعي"، ومشروعات المدينة المختلفة، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها وحل جميع المشكلات،  والالتزام  بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمشروعات بالكفاءة والجودة المطلوبة.

كما تفقد مسئولو جهاز حدائق أكتوبر، المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة،  حيث تشمل الأعمال الجاري تنفيذها رفع كفاءة الطرق لبعض الشوارع والطرق الرئيسية بجانب تنفيذ طبقة الأسفلت بالمشروعات الجارى تنفيذها.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم زراعة مساحة  حوالي 5 آلاف م٢ مسطحات خضراء، لتكون متنفسا لسكان المشروعات السكنية المختلفة، مضيفاً أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة دهشور ومناطق إبني بيتك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف رئيس جهاز حدائق أكتوبر، الإدارات المختصة بالدفع بفرق النظافة لأعمال تطهير المدارس بالمدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع استئناف العام الدراسي 2020/2021.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاسكان اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاسكان اليوم اخبار الاسكان الان

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 21 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 4 ساعات

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ ساعة الا ربع

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ ساعة و 25 دقيقة

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

بالمستندات.. الأندية تثور ضد تلاعب اتحاد الطائرة بجداول المباريات وتعديلها من أجل عيون المدير الفني

منذ ساعة و 12 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ 17 دقيقة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي تلقى عرض إيطالي وهمي لأحد لاعبيه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 15 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مدبولى: 5٫2 مليار جنيه بخطة العام المالى الحالى لمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية " يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالشيخ زايد

كمال بهجات يتفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر

جهاز حدائق أكتوبر: تنفيذ 6288 وحدة "إسكان اجتماعي" بالمدينة

مى عبد الحميد تتفقد مشروعات "الإسكان الاجتماعي" بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»