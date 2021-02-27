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هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

السبت 27/فبراير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لاقتحام سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة بقوة من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الملكي إستعداداً للبطولات في الموسم المقبل

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وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن ريال مدريد لن يتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 200 مليون يورو.


وأكد البرنامج الإسباني أنه في حال طلب باريس سان جيرمان هذا المبلغ فإن مسئولي ريال مدريد سيتحركون على الفور من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.


وأوضح البرنامج الإسباني أن مبابي ينتظر تحرك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل التعاقد معه في حين يترقب الجميع إعلان مبابي أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يتحرك في الصفقة.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن باريس سان جيرمان يعمل منذ عدة أشهر لتجديد عقد مبابي الذي ينتهي في 2022 وأنه من المتوقع أن يتم حسم مستقبل النجم الفرنسي في الأسابيع المقبلة.

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