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رسميا.. سامسونج تطلق هاتف "Galaxy A32 4G" برقاقة معالج Helio G80

السبت 27/فبراير/2021 - 12:37 م
Galaxy A32 4G
Galaxy A32 4G
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أعلنت شركة سامسونج، رسميًا، في الفترة الأخيرة، عن هاتف Galaxy A32 4G الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G80، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما ينطلق للأسواق بسعر 268 دولار.

يتميز هاتف Galaxy A32 4G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، والتي تتميز بجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما تتضمن الشاشة تقنية إستشعار البصمة، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass 5.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy A32 4G رقاقة معالج Helio G80، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بواجهة One UI 3.1 مع نظام تشغيل Android 11.

كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

ويدعم هاتف Galaxy A32 4G بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما يأتي الهاتف بمنفذ USB-C للشحن، ويتوفر بألوان الأزرق، البنفسجي والأسود، بسعر يبدأ من 268 دولار، وسعر 295 دولار للنموذج الأعلى.

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