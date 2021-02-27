عشرات القتلى خلال عملية هروب من أحد السجون في هايتي

أعلنت السلطات في هايتي، اليوم السبت، مقتل 25 شخصًا في حادث هروب من سجن "كروا دي بوكيه" بالقرب من العاصمة.

وأوضحت السلطات أن من بين القتلى رئيس السجن أرنيل جوزيف، الذي يقال إنه رئيس إحدى الشبكات الإجرامية الرئيسية في هايتي واعتقل في عام 2019.

وقد أعلنت الشرطة القبض 69 من النزلاء الهاربين من السجن، وما زالت تبحث عن 200 نزيل لا يزالون طلقاء.

وكان الرئيس الهايتي جوفينيل مويز، دان عملية الهروب من السجن، وطلب من الناس التزام الهدوء، مضيفا أن الشرطة الوطنية "تلقت تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على الوضع".