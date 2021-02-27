الصدفة تُسقط عصابة التنقيب عن الآثار بشبرامنت.. أجانت حفروا 10 أمتار تحت الأرض

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع الأجهزة المعنية بمجلس مدينة أبو النمرس، من تشميع مصنع بقرية شبرامنت، بعد اكتشاف أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بداخله.





وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالمدينة لضبط حالات البناء المخالفة والعشوائي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بطريق المنصورية بقرية شبرامنت، تلاحظ له تواجد مواد بناء أمام أحد المصانع بالطريق، باستبيان الأمر من خلال الدخول إلى المصنع، عُثر على حفرة بعمق 10 متر تقريبًا، وأدوات مستخدمة في أعمال حفر، وتواجد عدد من الأشخاص على الفور تم التحفظ عليهم جميعًا، وإبلاغ مركز شرطة أبو النمرس.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبو النمرس، والمقدم محمد داود رئيس المباحث، ومعاونيه النقيبان مصطفى عثمان وأحمد عبد الصمد، إلى محل البلاغ.





وبالفحص والمعاينة تبين تواجد حفرة بعمق 10 متر تقريبًا، داخل مصنع، وتواجد 8 أشخاص من بينهم سيدة أجنبية وزوجها أجنبي الجنسية أيضا، يقيمون بمنطقة حدائق الأهرام منذ سنوات، على الفور تم القبض على المتهمين، واقتيادهم إلي ديوان المركز.



