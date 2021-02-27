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رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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بدأت امتحانات للفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنصورة اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة بدءا من بوابات التعقيم الذاتي للطلاب اثناء دخولهم من بوابات الجامعة والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات الامتحانات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية كل كلية.

وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الإجراءات الاحترازية بحرم الجامعة والبوابات وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الهندسة والصيدلة رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور منال عيد عميد كلية الصيدلة. 

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على الطلاب قبل دخول قاعات الامتحانات وتحويل أي طالب يعانى من أعراض صحية الى مستشفى الطلبة، مؤكدا أن الجامعة وفرت كافة مستلزمات التعقيم انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏ علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية الجائحة وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
رئيس جامعة المنصورة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

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جامعة المنصورة بوابة الفجر الفصل الدراسي الأول الفجر

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