توقعات بنمو الناتج المحلي للصين بنسبة 9 %

قال ليو شي جين مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينمو 8 إلى 9 في المائة في 2021 في ظل ظروف اعتيادية وبما يزيد على 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.





وبحسب "رويترز"، أوضح ليو أن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة "نمو مرتفع"، إذ نما اقتصاد الصين 2.3 في المائة في العام الماضي في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.





وأضاف ليو في مؤتمر عبر الإنترنت أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو 5 في المائة، فإن هذه لن تكون نتيجة "سيئة".





إلى ذلك، قالت وزارة المالية الصينية أمس، إنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجا مستوردا من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.





وأضافت الوزارة أن التمديد الذي يسري اعتبارا من 28 (فبراير) سيستمر حتى 16 (سبتمبر) 2021. وتحصل المنتجات على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أمريكية.





من جهة أخرى، قالت الهيئة العامة للجمارك، إن معدل الضرائب الإجمالي للبضائع المستوردة في الصين انخفض بأكثر من الربع، خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016 - 2020)، مسجلة أدنى مستوى في جميع الأوقات.





وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، أضاف جيانج فنج، المسؤول في الهيئة، أن معدل الضرائب الإجمالي انخفض خلال الفترة المذكورة من 21.8 في المائة إلى 15.8 في المائة، بانخفاض نسبته 27.5 في المائة.