نسرين طافش توجه عدة نصائح لجمهورها وتُعلق:"التهذيب يهزم الوقاحة"

تحرص الفنانة نسرين طافش على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة نسرين طافش صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهم وهي مُرتدية عباءة باللون الفوشيا، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.



واستعانت نسرين طافش في تعليقها على الصورة بمقولة شكسبير، حيث كتبت:" ثق بأن الصوت الهادئ أقوى من الصراخ، وإن التهذيب يهزم الوقاحة، وإن التواضع يحطم الغرور والإحترام يسبق الحب".



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "المداح"، وهو حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية مسلسل" الوجه الاخر"، وهو بطولة ماجد المصري، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، رانيا شاهين، حنان سليمان، أيمن عزب، وهو من تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.