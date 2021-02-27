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وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق
السبت 27/فبراير/2021 - 12:54 م
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توفت اليوم السبت، زوجة الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية عام 1981، عن عمر يناهز 90 عامًا.
ومن المقرر تشيع جنازة المتوفية وفية أحمد العطيفي عقب صلاة العصر اليوم، بقرية أبو طالب مركز طامية محافظة الفيوم.
وشغل الدكتور صوفي أبو طالب، منصب رئاسة الجمهورية، لمدة 8 أيام، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفقًا لدستور 1971، باختيار مجلس الشعب اسم أو مرشح للرئاسة، ويتم طرحه للشعب للاستفتاء عليه
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