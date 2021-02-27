وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

توفت اليوم السبت، زوجة الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية عام 1981، عن عمر يناهز 90 عامًا.





ومن المقرر تشيع جنازة المتوفية وفية أحمد العطيفي عقب صلاة العصر اليوم، بقرية أبو طالب مركز طامية محافظة الفيوم.



