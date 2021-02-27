الدراما الصعيدية الشيقة "ولد الغلابة" "يوميًا على "MBC مصر"









القاهرة، 27 فبراير 2021: وسط أجواء غير تقليدية ومن قلب صعيد مصر، يطل النجم أحمد السقا ونُخبه من نجوم الدراما عبر شاشة "MBC مصر"، من خلال مُسلسل "ولد الغلابة"، الذي يبدأ عرضه غداً "الأحد" يومياً في تمام الثامنة مساءً.



تدور وقائع مُسلسل "ولد الغلابة"، في صعيد مصر حيث يعمل "السقا" كمدرس للتاريخ في إحدي المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة ويضطر للعمل كسائق بجانب عمله الرئيسي، ويتعرض للكثير من المحن والإختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الجريمة رغماً عنه ودفاعاً عن أسرته.







ويُشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، نُخبه من الجوم منهم، مي عمر، ومحمد ممدوح، وهبة مجدي، وانجي المقدم، وكريم عفيفي، وادوارد، وهادي الجيار، وريم سامي وآخرين... وهو من تأليف الكاتب أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.











يُعرض مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، على "MBC مصر" يومياً من الأحد للخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 28 فبراير 2021 الساعة 8:00 مساءً.