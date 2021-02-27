القائم بأعمال رئيس جامعة بنها: حريصون على توفير جو نفسي مناسب للطلاب (صور)

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والتجارة والعلوم وهندسة بنها.





رافقه خلال الجولة الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى راشد عميد كلية التجارة، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، وأيمن بيومي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ووكلاء الكليات.





واطمأن "الجيزاوي" خلال الجولة على اللجان، وحسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.





وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال الجولة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات، ومتابعة تطهير وتعقيم لجان وقاعات الامتحانات وقياس درجات الحرارة للاطمئنان على حالة الطلاب، بالإضافة إلى إجراءات التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.



