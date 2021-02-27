Advertisements

الليلة..مجدي عبد الغني ضيف برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني على"MBC مصر

السبت 27/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
في أحدث حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الكابتن مجدي عبد الغني في حوار ساخر وغير تقليدي وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لبعض المواقف الرياضية يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.

البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي إكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.





يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على" MBCمصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة 27 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ ربع ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 21 ساعة

بالمستندات.. الأندية تثور ضد تلاعب اتحاد الطائرة بجداول المباريات وتعديلها من أجل عيون المدير الفني

منذ ساعة و 11 دقيقة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 4 ساعات

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 4 ساعات

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي تلقى عرض إيطالي وهمي لأحد لاعبيه

منذ ساعة و نصف

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 17 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»