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عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أجري الدكتور إبراهيم القلا عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق جولة تفقدية بلجان الإمتحانات داخل الكلية صباح اليوم مع إنطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك عقب انتهاء إجازة نصف العام الجامعي.

وأكد عميد كلية الآثار أن الإمتحانات تتم في مناخ منظم ودقيق يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة لحماية الطلاب.. وأوضح أن الكلية تقوم بتنظيم أعمال الإمتحانات علي مدار فترتين صباحا ومساءا.

وخلال الجولة اطلع عميد الكلية على توفيرالرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سيرالامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الامتحان وحثّهم على التركيز والاجتهاد، مشيدا بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة.
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية
عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق يتفقد لجان الإمتحانات مشيدا بالإجراءات الاحترازية

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