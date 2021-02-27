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بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقات الدراجات النارية بالجيزة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة القبض على أفراد تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك بعد ارتكابهم 11 واقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة عن قيام عاطل، ميكانيكي، مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، متخذان من دائرة قسمي شرطة (أول وثاني الشيخ زايد) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة فان، ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار.


وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 11 حادث سرقة دراجات نارية وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، له معلومات جنائية أمكن ضبطه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

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