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"الأوقاف" تحسم الجدل بشأن إقامة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان
السبت 27/فبراير/2021 - 01:25 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن وزارة الأوقاف قررت أداء صلاة التراويح هذا العام في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.
وأشار "العيسوي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أنه غير مسموح بإقامة موائد إفطار، او اعتكاف بالمساجد، أو فتح أضرحة، او دورات المياه بالمساجد، أو دور المناسبات.
ولفت إلى أنه لا حرج على أي شخص يصلي صلاة التراويح في بيته، بل أنه مستحب في الظروف التي تمر بها البلاد للإسهام في تحقيق التباعد الاجتماعي.
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