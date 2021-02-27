مسلحون يستهدفون نقاط عسكرية لقوات النظام السوري بدرعا

استهدف مسلحون، اليوم السبت، عدة حواجز ونقاط عسكرية تابعة لقوات النظام وأجهزتها الأمنية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وبحسب المرصد السوري، حاول مجهولون اغتيال شخص يعمل كسائق بين سوريا ولبنان، وذلك بإطلاق النار عليه في بلدة غصم بريف درعا الشرقي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 937 هجمة واغتيال.

وأفاد المرصد السوري، بأن عدد الذين القتلى إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها وصل إلى 606 بينهم 172 مدنيًا و270 من قوات الجيش السوري والموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ"الفيلق الخامس".