Advertisements

مسلحون يستهدفون نقاط عسكرية لقوات النظام السوري بدرعا

السبت 27/فبراير/2021 - 01:25 م
سوريا
سوريا
وكالات
Advertisements

استهدف مسلحون، اليوم السبت، عدة حواجز ونقاط عسكرية تابعة لقوات النظام وأجهزتها الأمنية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

 

وبحسب المرصد السوري، حاول مجهولون اغتيال شخص يعمل كسائق بين سوريا ولبنان، وذلك بإطلاق النار عليه في بلدة غصم بريف درعا الشرقي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

 

وقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 937 هجمة واغتيال.

 

وأفاد المرصد السوري، بأن عدد الذين القتلى إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها وصل إلى 606 بينهم 172 مدنيًا و270 من قوات الجيش السوري والموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ"الفيلق الخامس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلحون قوات النظام السوري سوريا درعا

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 13 ساعة

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ ساعتين و 14 دقيقة

هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

بالمستندات.. الأندية تثور ضد تلاعب اتحاد الطائرة بجداول المباريات وتعديلها من أجل عيون المدير الفني

منذ ساعتين

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 21 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

إجلاء دفعة جديدة من مقاتلي المعارضة من بلدة جاسم بدرعا

مقتل 5 عناصر من قوات النظام جراءهجمات منفصلة في درعا السورية

المرصد السوري: مقتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف قوات إيرانية بريف حماة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

01:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»