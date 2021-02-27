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أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

السبت 27/فبراير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشكاوي المتكررة بخصوص مشكلات امتحان الصف الأول الثانوي.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الفجر": "سوف تعلن الوزارة اليوم عن كافة التفاصيل في آخر اليوم، وذلك بعد دراسة الموقف".

وتعددت شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي في أول يوم امتحانات، حيث اشتكى عدد من المدارس بالشرقية والقاهرة ودمياط من عدم تشغيل الواي فاي بالمدرسة ومرور أول ساعة من وقت الامتحان دون الدخول علي السيستم.

واشتكى عدد آخر من أولياء الأمور بسبب تداول الإجابات على منصات السوشيال ميديا.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي في خوض امتحاني مادتي اللغة العربية والأحياء.

ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا ومدة الامتحان ٩٠ دقيقة والفترة الثانية من الساعة ١١ ونصف صباحا حتي ١٢ وربع ظهرا وتكون مادة الأحياء في زمن ٤٥ دقيقة.

وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
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