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دعاء الامتحان.. ننشر دعاء دخول الامتحان لترديده قبل بدء الاختبارات

السبت 27/فبراير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
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دعاء الامتحان.. يبحث طلاب الثانوية عن دعاء دخول الامتحان لترديده قبل بدء اختبارات الثانوية، حيث انطلقت الامتحانات الجامعية والثانوية اليوم االسبت الموافق 27/2/2021.

دعاء الامتحان يعتبر كغيره من الادعية له منزلة ومكانة عظيمة، فالدعاء عبارة، وهناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها قبل بدء الامتحان

دعاء دخول الامتحان.. أدعية الامتحان 

- "بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ".

- "اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك ولا ملجأ ولا منجي إلا إليك".

- "بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ".

- "بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ".

- "بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".

- "بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".

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