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دعاء الامتحان.. ننشر دعاء دخول الامتحان لترديده قبل بدء الاختبارات
السبت 27/فبراير/2021 - 01:22 م
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دعاء الامتحان.. يبحث طلاب الثانوية عن دعاء دخول الامتحان لترديده قبل بدء اختبارات الثانوية، حيث انطلقت الامتحانات الجامعية والثانوية اليوم االسبت الموافق 27/2/2021.
دعاء الامتحان يعتبر كغيره من الادعية له منزلة ومكانة عظيمة، فالدعاء عبارة، وهناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها قبل بدء الامتحان
دعاء دخول الامتحان.. أدعية الامتحان
- "بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ".
- "اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك ولا ملجأ ولا منجي إلا إليك".
- "بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ".
- "بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ".
- "بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".
- "بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".
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