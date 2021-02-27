دعاء الامتحان.. ننشر دعاء دخول الامتحان لترديده قبل بدء الاختبارات

دعاء الامتحان.. يبحث طلاب الثانوية عن دعاء دخول الامتحان لترديده قبل بدء اختبارات الثانوية، حيث انطلقت الامتحانات الجامعية والثانوية اليوم االسبت الموافق 27/2/2021.





دعاء الامتحان يعتبر كغيره من الادعية له منزلة ومكانة عظيمة، فالدعاء عبارة، وهناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها قبل بدء الامتحان





دعاء دخول الامتحان.. أدعية الامتحان





- "بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ".





- "اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك ولا ملجأ ولا منجي إلا إليك".





- "بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ".





- "بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ".





- "بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".





- "بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".