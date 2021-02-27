وكيل صحة الشرقية يتابع استعدادات الفرق الطبية لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال





قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي وحدة طب الأسرة بنشوة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والملاك التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، لمتابعة إنتظام سير العمل، واستعدادات الفرق الإشرافية والطبية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والمقرر إنطلاق فعالياتها علي مستوي الجمهورية، بداية من يوم الأحد القادم ٢٨ فبراير وتستمر لمدة ٤ أيام.



وقام وكيل الوزارة بالتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية، وتوافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، وخطة عمل الفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، والإعداد الجيد للحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، واستمرار القضاء علي شلل الأطفال تمامًا.



وقام وكيل الوزارة باستدعاء بعض الفرق المتحركة بأبو حماد، في وجود مدير الإدارة الصحية، ومشرفي الحملة، وقام بتفقد عدد من القري والنجوع، والتجشين علي خطوط السير وخطط عمل الفرق المتحركة علي الطبيعة، والتحرك من منزل لمنزل، والتدريب العملي علي تنفيذ أعمال الحملة بانتظام وبشكل جيد، مؤكدًا علي أهمية إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، خاصة خلال الظروف الراهنة.



وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم ١١٩٥٤٩٠ طفل علي مستوي المحافظة من عمر يوم وحتي خمس سنوات، مشيرًا إلي تدريب ٢٤٠١ فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم ٥٠١ فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٠٠ فريق متحرك، مقسمين إلي ٦١٤ فريق بالحضر، وعدد ١٧٨٧ بالريف.