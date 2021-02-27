محاضرة عن التعايش المشترك.. استكمال أنشطة مشروع معاً من أجل تنمية مصر بالإسكندرية



يواصل مشروع معًا من أجل تنمية مصر برنامجه بمحافظة الإسكندرية وذلك في مجتمع الراس السوداء إذ تستكمل الأنشطة بمحاضرة عن التعايش السلمى المشترك بين الشباب المسلمين والمسيحيين



وقال محب شفيق أمين اتحاد أقباط من أجل الوطن فى محاضرة القاها للشباب: التعايش بمفهومه الشامل هو قبول الاختلاف والاستفادة من التنوع لإثراء الحياة التى نعيشها وإنه لن يحدث ذلك بالحديث عنه فقط ولكن بتفعيله داخل المجتمع فى الأحياء والمنازل.





وأضاف محب: إن الشباب فى مشروع معا من أجل تنمية مصر لديه رسالة لنقلها للمجتمع بعد ممارسة التعايش الفعلى من خلال أنشطة المشروع على مدار سنة لأن قبول الاختلاف يحقق التنمية من ما يجلب الخير والتنمية والسلام على المستوى الفردى والجماعى.

















يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.



من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.



يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.