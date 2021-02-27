في ذكرى رحيله.. موقف محرج حدث لـ أبو بكر عزت على المسرح





في الذكرى الـ 15 لرحيل أبو بكر عزت.. موقف محرج حدث له على المسرح



تُصادف اليوم الذكرى الـ15 لرحيل الفنان أبو بكر عزت، الذي أمتعنا بفنه الراقي لفترة كبيرة، ومازلت أعماله الفنية خالدة فى ذاكرة المشاهد العربي، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات منه :



وُلد الفنان الراحل أبو بكر عزت، يوم 8 أغسطس 1933، وتوفي في نفس اليوم، ولكن عام 2006، قدم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية، حيث ظهر مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة في فيلم "أفواه وأرانب"، ومع الفنان صلاح السعدني والفنانة الراحلة هدى سلطان في مسلسل "أرابيسك"، وشارك في مسرحية "الدبور" مع الفنانة ليلى طاهر، وقدم مع الفنانة نبيلة عبيد فيلم "المرأة والساطور".



وعرف الفنان الراحل أبو بكر عزت، بأدائه للأدوار بأسلوب مميز، كما برع في تقديم دور الشاب خفيف الظل الذي ينجح دائمًا في إيقاع الفتيات في شباكه.



وكشف الفنان الراحل أبو بكر عزت خلال لقائه في برنامج "يا تليفزيون يا"مع رسام الكاريكتير رمسيس، أنه تعرض لموقف محرج أثناء وقوفه على المسرح لتقديم رواية "سنة مع الشغل اللذيذ"، بسبب استمرار عرض المسرحية لفترة طويلة هلك استيك البنطلون الخاص به، مُوضحًا أنهم كانوا يلبسون ثيابًا من نوع معين تتناسب مع رواية المسرحية، وكان لابد من تجديدها فى نهاية كل عام.



وأوضح أبو بكر عزت أنه تفاجئ بأن "استيك البنطلون" تهالك، وفي أثناء أدائه لأحد المشاهد التي تطلبت منه التحدث بصوت عالٍ، كان البنطال سيسقط أمام الجمهور، مما جعله يُمسك بنطاله بيده طوال الوقت أمام الجمهور.