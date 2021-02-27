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دعاء الامتحان يتصدر جوجل.. 6 أدعية يمكن ترديدها قبل دخول الامتحان

السبت 27/فبراير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم دعاء دخول الامتحان بعدما بدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا وطلاب عدد من الجامعات؛ حيث تصدر دعاء دخول الامتحان تريند جوجل اليوم السبت 27 من فبراير لعام 2021، بعدما ازداد البحث عليه في الاونة الاخيرة من جانب الطلاب والطالبات قبل أداء الاختبارات.

ومن هنا، إليكم دعاء دخول الامتحان، وعلى الطلاب ترديده قبل بدء المواد وبالتوفيق للجميع:
 
1 - "بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ".
2 - "اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك ولا ملجأ ولا منجي إلا إليك".
3 - "بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ".
4- "بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ".
5- "بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".
6- "بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".

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