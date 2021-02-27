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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 27-2-2021 بمحافظة البحر الأحمر

السبت 27/فبراير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تقدم بوابة الفجر الإخبارية، حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة المتوقعة طبقًا لتوقعات الهئية العامة للارصاد الجوية، ونرصد لكم فى السطور التالية حالة الطقس:-

حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية ارتفاع درجة الحرارة، السبت، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى مع وجود رياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء مع الرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط في الرياح.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد ستتعرض لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، من اليوم، (٣٠٪) وتظهر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:
العظمى الصغرى
القاهرة 23- 11
الإسكندرية 19- 11
وادى النطرون 21- 10
طنطا 21- 11
شبين الكوم 22- 11
دمنهور 20- 11
بلطيم 21- 12
مطروح 18- 11
السلوم 19- 08
سيوة 21- 09
بورسعيد 20- 14
دمياط 19- 12
الزقازيق 22- 11
المنصورة 21- 10
الإسماعيلية 22- 10
السويس 23- 11
العريش 21- 10
رفح 20- 10
رأس سدر 23- 12
نخل 22- 07
نويبع 24- 14
طابا 22- 13
كاترين 15- 03
الطور 22- 12
شرم الشيخ 25- 16
الغردقة 24- 14
مرسى علم 24- 15
الفيوم 24- 09
بنى سويف 24- 09
المنيا 24- 08
أسيوط 24- 07
سوهاج 25- 09
قنا 25- 10
الأقصر 26- 10
أسوان 26- 10
إدفو 26- 11
أبوسمبل 26- 11
الوادى الجديد 25- 10
شلاتين 27- 16
أبو رماد 26- 15
حلايب 25- 18
رأس حدربة 24- 16

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