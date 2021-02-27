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"حنا": جائحة كورونا أدخلت الكثير من الأحزان والآلام إلى مجتمعنا
السبت 27/فبراير/2021 - 01:34 م
ماريان ناجى
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شارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم في ندوة الكترونية عبر الزووم مع عدد من أبناء الرعية الارثوذكسية من مختلف المدن والقرى حيث تم التداول في جملة من القضايا الكنسية والرعوية وقد كان سيادته المتحدث الرئيسي من القدس.
وتحدث عن فترة التريوذيون والتي هي فترة استعداد لاستقبال الصوم الأربعينية المقدس مؤكدا ضرورة أن نعيش روحانية هذه الأيام ورسائلها حتى يؤهلنا الرب الاله لكي ندخل جهاد الصوم المبارك الذي يوصلنا الى الالام والقيامة.
وأضاف "حنا": نرفع الدعاء الى الله من اجل جميع اخوتنا الذين أصيبوا بالوباء ومن أجل شفائهم وعافيتهم وعودتهم الى حياتهم الطبيعية كما ونصلي من اجل راحة نفوس جميع الذين رقدوا على رجاء القيامة والحياة الأبدية بسبب هذه الجائحة التي أدخلت الكثير من الاحزان والالام والمعاناة الى مجتمعنا.
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