"حنا": جائحة كورونا أدخلت الكثير من الأحزان والآلام إلى مجتمعنا

شارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم في ندوة الكترونية عبر الزووم مع عدد من أبناء الرعية الارثوذكسية من مختلف المدن والقرى حيث تم التداول في جملة من القضايا الكنسية والرعوية وقد كان سيادته المتحدث الرئيسي من القدس.





وتحدث عن فترة التريوذيون والتي هي فترة استعداد لاستقبال الصوم الأربعينية المقدس مؤكدا ضرورة أن نعيش روحانية هذه الأيام ورسائلها حتى يؤهلنا الرب الاله لكي ندخل جهاد الصوم المبارك الذي يوصلنا الى الالام والقيامة.



