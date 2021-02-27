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ارتفاع حجم الاستثمارات الصينية في قطاع النقل إلى 29.5 مليار دولار

السبت 27/فبراير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
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قال المتحدث باسم وزارة النقل في الصين، سون ون جيان، اليوم الجمعة، إن حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في قطاع النقل بالبلاد سجل زيادة سريعة في شهر يناير الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020 ، بحسب ما نشرت "الألمانية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سون قوله في مؤتمر صحفي، إن إجمالي حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة الصينية في القطاع ارتفع الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المئة على أساس سنوي، مسجلا 29.5 مليار دولار.

وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يمثل قفزة بنسبة 13.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 .

وذهبت معظم استثمارات النقل إلى إنشاءات الطرق والمجاري المائية، التي زادت بنسبة 52.3 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.

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