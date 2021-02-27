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بالفيديو.. أحمد عيد: فرجاني طلب 2 مليون و600 ألف يورو سنويا لتجديد تعاقده مع الزمالك

السبت 27/فبراير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أحمد عيد نجم نادي الزمالك السابق عن بعض الكواليس فيما يتعلق بملف تجديد فرجاني ساسي لتعاقده مع النادي الأبيض، واحتراف مصطفى محمد في جالطة سراي التركي.

وقال عيد في تصريحات له :"كنت أرى بأن توقيت احتراف مصطفى محمد في نادي جالطة سراي التركي ليس مناسبا خاصة وأنه رحل بطريقة أغضبت جماهير نادي الزمالك".

وأضاف :"في النهاية نتمنى التوفيق لمصطفى محمد في مسيرته مع نادي جالطة سراي الكبير بكل تأكيد في أوروبا والذي يقدم مستويات مميزة معه حنتى الآن".

وتطرق للحديث عن موضوع فرجاني ساسي وملف تجديد تعاقده مع الزمالك حيث قال :"الموضوع مادي في المقام الأول أعرف الكثير من التفاصيل عن هذا الأمر".

وتابع :"فرجاني ساسي طلب مبلغ كبير من الزمالك لتجديد تعاقده جدا وطلب 2 مليون و600 ألف يورو سنويا وهو فارق كبير بينه وبين جميع العقود في الفريق".

وأشار :"إدارة الزمالك تحاول الوصول إلى أقل قيمة مادية مع فرجاني ساسي الذي أبدى ترحيه بتجديد تعاقده مع النادي في الوقت الحالي وهو ما عملته من الكواليس".

واختتم :"هناك بعض الأمور الأخرى في الفريق مثل ملف رغبة البعض من اللاعبين في الاحتراف وهو ما تسبب في تراجع مستواهم ولا بد من وقفة معهم والحديث معهم من قبل لجنة الكرة وعلى رأسهم الكابتن عبد الحليم علي".

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