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"تضامن الشرقية" والهلال الأحمر ينشآن مستشفى خيريا بقرية شيبة والنكارية
السبت 27/فبراير/2021 - 01:37 م
سمر السيد
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ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات مديرية التضامن الاجتماعي لتعاونها المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية.
وفي هذا الإطار أعلن الأستاذ محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري بالشرقية لإقامة مشروع مستشفى خيري بقرية شيبة النكارية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.
أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يتضمن تخصيص مبني مكون من سبع طوابق مقام على مساحة 700 م2 لإقامة مستشفى خيري تحت مسمي (مستشفى الهلال الأحمر المصري بالشرقية) على أن تقوم المستشفى بتقديم الخدمة لغير القادرين بالمجان كما يجوز تقديم الخدمة بمقابل مادي للقادرين دون الإخلال بالدور الاجتماعي للمشروع في خدمة المجتمع وكذلك الالتزام بقبول الحالات التي يتم إحالتها من مديرية التضامن الاجتماعي لتلقي العلاج اللازم.
وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.
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