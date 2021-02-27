"شبورة ورياح وأمطار".. الأرصاد تعلن كواليس طقس الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وكواليس حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 27 فبراير 2021 إلى الخميس 4 مارس 2021، ناصحة بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها السبت 27 فبراير:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا).

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها الأحد 28 فبراير :

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد .

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها الاثنين 1 مارس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء .

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد .

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها الثلاثاء 2 مارس :

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها الأربعاء 3 مارس :

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد .

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها الخميس 4 مارس :

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد .