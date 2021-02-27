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الأصاد: غدا شبورة بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد غدا الأحد، تشهد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

طقس دافئ ومستقر
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

أمطار خفيفة وشبورة
ويسود البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على جنوب سيناء .

طقس شديد البرودة ليلا
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

درجات الحرارة، غدا الأحد: 
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

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