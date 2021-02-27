3 أبريل.. نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 3 أبريل المقبل.





وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.



