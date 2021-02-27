Advertisements

3 أبريل.. نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد

السبت 27/فبراير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 3 أبريل المقبل.

وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي، أي أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالي 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر التاكسي الابيض

أخبار تهمك

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 13 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ ساعة

هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 5 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 16 ساعة

بالمستندات.. الأندية تثور ضد تلاعب اتحاد الطائرة بجداول المباريات وتعديلها من أجل عيون المدير الفني

منذ ساعتين

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

7 ديسمبر.. مجلس الدولة يفصل في قضية التاكسي الأبيض

الحكم في دعوى التاكسي الأبيض.. تعرف على أحكام مجلس الدولة غدا

تعرف على قرار المحكمة في إنشاء جهة فنية لتولي شؤون التاكسي الأبيض الجديد

تأجيل دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشؤون التاكسي الأبيض الجديد

27 فبراير.. نظر دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشؤون التاكسي الأبيض الجديد

27 فبراير.. نظر دعوى إنشاء رابطة التاكسي الأبيض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

01:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»