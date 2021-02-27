Advertisements

وزير التموين ومحافظ الشرقية يشاركان في تشييع جثمان رئيس جامعة الزقازيق السابق

السبت 27/فبراير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
شارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق في تشييع جثمان الأستاذ الدكتور خالد عبد الباري الرئيس الأكاديمي لجامعة "(Hertfordshire)" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق والذي وافته المنية صباح اليوم وذلك بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المحافظ إن الراحل الكريم كان نموذجا يحتذي به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الجامعة ورسالتها السامية، وطوال مسيرته العلمية ظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثا وشغفا وحبا للعلم وأهله حتى فارقنا اليوم، بعد أن قضي سنوات عمره في خدمة العلم والعلماء، فكان مثالا مشرفًا للعلماء المصريين في كل المحافل والاوساط العلمية.

وأكد محافظ الشرقية أن جامعة الزقازيق ستظل تسطر بأحرف من نور ما قدمه الفقيد من علم وعمل وعطاء ساهم في تقدم الجامعة ورفعتها، معززا من مشاركتها مع الجهاز التنفيذي لخدمة قضايا وتنمية المجتمع.

أوعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم مقدما واجب العزاء لهم ولزملائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

حضر تشييع الجنازة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وعدد من المحافظين السابقين ورؤساء الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء الكليات وأساتذة جامعة الزقازيق ومحبي الراحل الكريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التموين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ ساعة و 6 دقيقة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 5 ساعات

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 13 ساعة

بالمستندات.. الأندية تثور ضد تلاعب اتحاد الطائرة بجداول المباريات وتعديلها من أجل عيون المدير الفني

منذ ساعتين

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ 36 دقيقة

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 5 ساعات

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

01:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»