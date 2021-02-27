وزير التموين ومحافظ الشرقية يشاركان في تشييع جثمان رئيس جامعة الزقازيق السابق

شارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق في تشييع جثمان الأستاذ الدكتور خالد عبد الباري الرئيس الأكاديمي لجامعة "(Hertfordshire)" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق والذي وافته المنية صباح اليوم وذلك بمدينة العاشر من رمضان.





وقال المحافظ إن الراحل الكريم كان نموذجا يحتذي به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الجامعة ورسالتها السامية، وطوال مسيرته العلمية ظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثا وشغفا وحبا للعلم وأهله حتى فارقنا اليوم، بعد أن قضي سنوات عمره في خدمة العلم والعلماء، فكان مثالا مشرفًا للعلماء المصريين في كل المحافل والاوساط العلمية.





وأكد محافظ الشرقية أن جامعة الزقازيق ستظل تسطر بأحرف من نور ما قدمه الفقيد من علم وعمل وعطاء ساهم في تقدم الجامعة ورفعتها، معززا من مشاركتها مع الجهاز التنفيذي لخدمة قضايا وتنمية المجتمع.





أوعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم مقدما واجب العزاء لهم ولزملائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان



