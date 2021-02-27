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جوارديولا يعلن تشكيل مانشسترسيتي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

السبت 27/فبراير/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المديرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيلة فريقه لمواجهة وست هام اليوم السبت، في  إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالأتي:

في حراسة المرمى : إيديرسون

في خط الدفاع : كايل ووكر – جون ستونز – روبين دياش – زينشنيكو.

في خط الوسط: فيرناندينيو – جوندوجان – كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز – سيرجيو أجويرو – فيران توريس.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من : ستيفن – كانسيلو – ميندي – ستيرلنج – إيمريك لابورت – رودري – فيل فودين – جابرييل جيسوس.

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