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حالة الطقس غدا 28-2-2021 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

السبت 27/فبراير/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات والاخبار المتعلقة بحالة الطقس، ننشر لكم في السطور التالية وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الموافق 28-2-2021 بمحافظات مصر.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

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