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510 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا في الولايات المتحدة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:44 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، بأن عدد الإصابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 28 مليونا و481 ألفا و239 حالة في حين وصلت الوفيات إلى 510 ألفا و134 حالة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية، ارتفاع الإصابات خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة بواقع 72 ألفا و203 حالات والوفيات بألفين و46 حالة.

 

وكانت كاليفورنيا تعد الولاية الأكثر تضررًا من حيث الإصابات والوفيات بواقع 3 ملايين و557 ألفا و158 حالة إصابة و51 ألفا و629 حالة وفاة.

 

وقد أصبحت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً عالمياً من تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى بالصين، من حيث الإصابات والوفيات.

 

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