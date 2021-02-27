خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

حسم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أسماء اللاعبين الذي سيتم الإعلان عن انضمامهم خلال معسكر الفراعنة القادم لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل المنتخب أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قرر ضم الثلاثي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بجانب محمد أبوجبل حارس مرمي نادي الزمالك ومحمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش لمواجهتي كينيا وجزر القمر.





بينما ما تردد حول ضم شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز هو صحيح ولكن من ناحية الحصول على جميع التصاريح اللازمة للسفر لكينيا فى حال إصابة أى من الثلاثي الذي استقر عليه البدري.





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.





ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.