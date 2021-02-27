موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

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موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا
السبت 27/فبراير/2021 - 01:46 م
غدير احمد
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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عم البطولة.
توّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، عقب تغلّب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-1.
وتُقام مباراة الأهلي ونظيره فيتا كلوب على أرضية استاد "الأهلي وي السلام"، يوم الجمعة الموافق 5 مارس القادم.
وستُذاع لقاء الأهلي ونظيره فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 7.
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