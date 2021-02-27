موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عم البطولة.









توّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، عقب تغلّب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-1.





وتُقام مباراة الأهلي ونظيره فيتا كلوب على أرضية استاد "الأهلي وي السلام"، يوم الجمعة الموافق 5 مارس القادم.

وستُذاع لقاء الأهلي ونظيره فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 7.