Advertisements

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

السبت 27/فبراير/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
غدير احمد
Advertisements
يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عم البطولة.


توّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، عقب تغلّب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-1.

وتُقام مباراة الأهلي ونظيره فيتا كلوب على أرضية استاد "الأهلي وي السلام"، يوم الجمعة الموافق 5 مارس القادم.
وستُذاع لقاء الأهلي ونظيره فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 7.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتا دوري ابطال افريقيا الاهلي

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 16 ساعة

هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ 38 دقيقة

والد الفنان الراحل مشاري البلام يُفجر مفاجأة بشأن وفاته

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالمستندات.. الأندية تثور ضد تلاعب اتحاد الطائرة بجداول المباريات وتعديلها من أجل عيون المدير الفني

منذ ساعتين

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ ساعة و 8 دقيقة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 5 ساعات

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 21 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

01:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»