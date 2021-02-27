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شاهد.. انتهاء الهيكل الخرساني لـ15 برجا في شاطئ العلمين الجديدة
السبت 27/فبراير/2021 - 01:52 م
هدى عبدالرازق
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عرضت وزارة الإسكان، مقطع فيديو يرصد الانتهاء من الهيكل الخرسانى، مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لـ15 برجًا بارتفاعات تصل إلى 42 طابق بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج.
وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشى السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 مترًا، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وبلغت نسبة أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيكا وتنسيق الموقع بها 80 %.
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