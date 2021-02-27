شاهد.. انتهاء الهيكل الخرساني لـ15 برجا في شاطئ العلمين الجديدة

عرضت وزارة الإسكان، مقطع فيديو يرصد الانتهاء من الهيكل الخرسانى، مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لـ15 برجًا بارتفاعات تصل إلى 42 طابق بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج.



