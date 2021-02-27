Advertisements

شاهد.. انتهاء الهيكل الخرساني لـ15 برجا في شاطئ العلمين الجديدة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت وزارة الإسكان، مقطع فيديو يرصد الانتهاء من الهيكل الخرسانى، مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لـ15 برجًا بارتفاعات تصل إلى 42 طابق بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشى السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 مترًا، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وبلغت نسبة أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيكا وتنسيق الموقع بها 80 %.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيكل خرساني مصر شاطئ العلمين الجديدة أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 6 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

خاص_ أحمد ياسر ريان فى معسكر منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ أقل من ساعتين

مصادر بـ"التعليم" توضح موقف الطلاب الذين لم يمتحنوا بسبب سقوط السيستم

منذ أقل من ساعتين

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يتفقد مشروعات العلمين: مدن الجيل الرابع أولوية للرئيس

بعد جولة رئيس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات "العلمين الجديدة"

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان: العلمين الجديدة ستكون واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط

جولة تفقدية لوزير الإسكان بمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

01:24 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»